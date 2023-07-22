جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي تستقبل أولى رحلات المعتمرين في 1445هـ

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محمد بن مسعود - الدمام - استقبلت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة اليوم أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة خلال عام 1445هــ، وأنهت إجراءات دخولهم بيُسر وسهولة.

وأعلنت الجوازات قبل ذلك جاهزيتها لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن لموسم العمرة، وذلك بالأجهزة التقنية الحديثة، والكوادر البشرية المؤهلة، عبر منافذها الدولية والجوية والبرية والبحرية.

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