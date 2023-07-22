انت الان تتابع النصر يتفق مع البرازيلي "تيليس".. والأخير ينضم للفريق في اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 6:32 مساءً

كشفت تقارير عن وصول البرازيلي أليكس تيليس، لاعب نادي مانشستر يونايتد، إلى اليابان مع بعثة فريق النصر السعودي، الذي يخوض جولة آسيوية، يواجه فيها باريس سان جيرمان وإنتر ميلانو الإيطالي. ووفقًا للخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن أليكس تيليس سافر مع فريق النصر إلى اليابان بعد انتهاء الفحوصات الطبية أمس. وذكر الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين أنه تم الاتفاق بين النصر ومانشستر يونايتد، وتم توقيع الصفقة. يُذكر أن المدافع البرازيلي صاحب الـ30 عامًا كان معارًا لإشبيلية الموسم الماضي، ومثَّل أندية غلطة سراي وإنتر ميلان وبورتو، كما مثَّل تيليس منتخب البرازيل في 12 مباراة دولية.

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