السعودية تدين وتستنكر عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية

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محمد بن مسعود - الدمام - أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستياء المملكة العربية السعودية الشديدَيْن لعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث التعدي على المقدسات الإسلامية، وآخرها ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم، ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، أمام سفارة جمهورية العراق في العاصمة كوبنهاغن.

وعبَّرت الوزارة عن إدانة السعودية بأشد العبارات لهذه الأعمال الداعية للكراهية والعنف بين الأديان، وتُحذِّر في الوقت نفسه من تكرار هذه الأعمال المستفزة لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، التي تُعدُّ انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية كافة.

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