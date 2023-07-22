انت الان تتابع شاهد من جبل "أجا".. نائب أمير حائل يؤكد أهمية "الهايكينج" لجودة الحياة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 7:26 مساءً

شارك الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، اليوم، بعد الفجر، في رحلة مع هواة الهايكينج بالمنطقة، بعد سيرهم 11 كلم على جبال أجا. وكان نائب أمير منطقة حائل مع عشرة من هواة الهايكينج، انطلق في رحلة استمرت ثلاث ساعات، أكد من خلالها أهمية ممارسة الرياضة لتعزيز الصحة، وذلك ضمن برنامج جودة الحياة الذي يهتم بخلق واستحداث خيارات تُسهم في تنويع الأنشطة الرياضية التي يمارسها الفرد. مشاركة نائب أمير حائل في هذا النوع من الرياضات، أسهم في اكتشاف أهمية كنوز الجبال السياحية، ومدى الاستفادة مما تحويه من مقومات طبيعية. الهايكينج عقيل العنزي، نشر على حسابه على تويتر، أن مشاركة الأمير فيصل لهم، حملت رسالة عملية ومؤثرة في أهمية ممارسة الرياضة، مؤكدًا أن رحلتهم اليوم معه من أجمل رحلاتهم التي لن ينسوها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد من جبل "أجا".. نائب أمير حائل يؤكد أهمية "الهايكينج" لجودة الحياة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.