"جمعية تنامي" تسوّق 13 مشروعًا ومبادرة لخدمة القطاع غير الربحي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 8:20 مساءً

وقعت جمعية تنامي اتفاقية تعاون وشراكة مع تطبيق متخصص بهدف تسويق 13 مبادرة ومشروعًا لجمعية تنامي، والمساهِمة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، وتعزيز دورها الفاعل في المسؤولية المجتمعية. وتعد جمعية تنامي، جمعية متخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي الهادف إلى بناء نموذج مؤسسي للشراكات المجتمعية، والتي أطلقت عددًا من المبادرات الريادية الهادفة إلى تنمية وتطوير كيانات القطاع غير الربحي، خصوصًا الناشئة منها. وقَّع الاتفاقية من جانب جمعية تنامي، أمينها العام خالد عبدالعزيز العواد، ومن جانب تطبيق "مندوبك"، الرئيس التنفيذي محمد عبد الله العسيلان، حيث تأتي هذه الاتفاقية تعزيزًا للشراكة المجتمعية، والتعاون المثمر في سبيل تحقيق التكامل في خدمة المجتمع. وتشمل قائمة المبادرات والمشروعات: "أساس" لتأسيس المنظمات غير الربحية، ومسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج"، وحاضنة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج+"، وخطة "المئة يوم"، ومعمل الابتكار التنموي "يمام"، ومشروع "محكم"، ومنصة "حوكمني"، وتطبيق "جدير"، ومنصة "الروزنامة" ومنصة "معين"، و"المجتمعات المهنية"، و"مركز الشراكات المجتمعية"، ومركز "سنا" للإعلام التنموي.

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