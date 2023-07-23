انت الان تتابع "الملحم" يعتمد تشكيل لجان التوظيف التعاقدي للوظائف بـ"تعليم المجمعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
22 يوليو 2023, 8:20 مساءً
اعتمد مدير التعليم بمحافظة المجمعة؛ يوسف بن عبداللطيف الملحم، تشكيل لجان التوظيف التعاقدي للوظائف التعليمية للعام 1445هـ على مستوى تعليم المجمعة.
ووجّه "الملحم" باستكمال الجاهزية والاستعدادات لإنهاء الإجراءات والمُقابلات الشخصية؛ وفق الخطة الزمنية للتوظيف التعاقدي.
يُذكر أن وزارة التعليم حددت موعدًا لبدء التقديم على الوظائف المُعلنة يوم الثلاثاء 7 / 1 /1445 هـ الموافق 25 يوليو 2023م من الساعة 9:00 صباحًا، وينتهي التقديم يوم الأحد 12/ 1 /1445هـ الموافق 30 يوليو 2023م الساعة 11:00 مساءً؛ وفق الضوابط والشروط لشغل الوظائف التعليمية، وفي المناطق المُحددة للوظائف، مُؤكدة أنه سيتم التعويض بمتقدمين آخرين عن غير المُجتازين أو المُنسحبين من القائمة الرئيسة؛ وفقًا لنتائجهم بالترشيح، وذلك بعد إتمام المقابلات الشخصية.
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