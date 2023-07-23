انت الان تتابع وفاتان وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق بيشة - الجعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - لقي شخصان مساء اليوم السبت مصرعهما، وأُصيب ستة آخرين، في حادث تصادم بين مركبتَيْن، بهما عائلتان، على طريق بيشة - الجعبة، وسط مطالبات بضرورة ازدواجية الطريق، ووجود مركز للهلال الأحمر.

وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما جدَّد الأهالي ومرتادو الطريق مطالبهم بضرورة وجود مركز للهلال الأحمر، ووجود مركز للدفاع المدني بمركز الجعبة، وازدواجية طريق ‫بيشة - ‫الجعبة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاتان وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق بيشة - الجعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.