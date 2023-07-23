انت الان تتابع "أيتام جدة" تدرس مدى تأثير برامجها على مستفيديها وتحلل احتياجاتهم الراهنة والمتجددة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 8:58 مساءً

تعمل جمعية رعاية الأيتام بجدة التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على دراسة تحليلية لأثر البرامج التي تقدمها لمستفيديها من الأيتام وأسرهم بالإضافة إلى دراسة وتحليل احتياجاتهم الراهنة ومواكبتها. وأوضح المدير التنفيذي للجمعية الدكتور مهندس محمد ناقرو، أن هذه المبادرة تأتي في إطار سعي الجمعية إلى قياس رضا المستفيدين عن خدمات وبرامج الجمعية ومعرفة مدى تأثير البرامج وتحقيق أهدافها المرجوة منها ودراسة الفجوة بين المأمول والمحقق، مع تحليل تلك الفجوة وتحديد الاحتياج الفعلي والمتجدد. وأشار إلى أن هذه الدراسة تشارك فيها 100 أسرة شاركت في برامج الجمعية للعامين الماضيين، وتسعى إلى الوصول إلى مصفوفة متكاملة لأثر البرامج، وإلى تقرير متكامل لنتائج معدل قياس الرضا، وإلى تصنيف نتائج الاحتياج في كل مجال من مجالات البرامج وإلى تحديد خطة المسار التطويري لكل مشارك وإسقاط نتيجة التحليل الواقعية في مسار التطوير. يُذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة هي إحدى الجمعيات الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة وتقدم مبادرات نوعية وذات أثر فاعل ومستدام لدى مستفيديها، وتعمل دائمًا على تطوير تجربتها وخدماتها بهدف تحسين جودة حياة الأيتام وأسرهم تحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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