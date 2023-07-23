الهلال يكمل جاهزيته لمواجهة الكويت الكويتي "وديًا"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 8:58 مساءً

شهدت تدريبات فريق الهلال الأول لكرة القدم، حضور الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، مدافع الفريق، في مقر النادي، والتقى زملاءه قبل بداية التدريبات. ويبتعد جانغ عن الملاعب في الوقت الحالي بسبب معاناته بسبب ورم في الغدد اللمفاوية كشفته الفحوص بداية الشهر الماضي. على الصعيد الميداني، وضع مدرب أزرق العاصمة البرتغالي "خيسوس"، النهج التكتيكي الذي سيطبقه اللاعبون، غدًا الأحد، أمام الكويت الكويتي، في مباراة تجريبية يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي.

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