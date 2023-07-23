انت الان تتابع "في قبضة رجال الأمن".. فيديو جديد يستعرض إنجازات الأمن العام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عددًا من الجرائم التي ألقى القبض على مرتكبيها.

وأشار مقطع الفيديو، الذي حمل اسم "في قبضة رجال الأمن"، إلى القبض على مواطن في حائل؛ قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وضُبطت بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية.

وأورد المقطع القبض على مخالف لنظام أمن الحدود، ومقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطن في أبو عريش؛ قاموا بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهم مبلغ مالي وهواتف متنقلة.

وتضمَّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن في حائل؛ قام بإشعال النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما.

وتضمَّن مقطع فيديو الأمن العام أيضًا القبض على 5 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطن في الرياض؛ قاموا بترويج 29 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وعرض المقطع عملية القبض على 4 مواطنين في الجموم؛ قاموا باتخاذ منزل وكرًا لترويج مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدرتَين، وضُبط بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء، وذخيرة حية، ومبلغ مالي.

ولفت الفيديو إلى القبض على مقيمَين من الجنسية الباكستانية في الطائف؛ قاما بترويج مادة الكوكايين المخدر، وضبطت مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وبحسب الفيديو، أُلقي القبض على مواطن في الخرج؛ قام بترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وفي القصيم تم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية؛ قام بترويج نبات القات المخدر، وضُبط بحوزته مبالغ مالية.

وفي الرياض تم القبض على 5 مواطنين؛ قاموا باتخاذ 3 منازل أوكارًا لترويج 3 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر و8150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم سلاح ناري وسلاح أبيض ومبالغ مالية.