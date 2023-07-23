انت الان تتابع عالِم سعودي يؤلِّف كتابًا عن الفيروسات.. وقُراء يصفونه: "مرجع رائع ومُبسَّط" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 8:58 مساءً

أنهى البروفيسور زكي منوَّر، أحد أهم علماء الفيروسات في السعودية، كتابه في علم الفيروسات، الذي ألَّفه مؤخرًا، ولقي اهتمامًا واسعًا. ‏وعد القراء المختصون الكتاب مرجعًا رائعًا ومبسطًا لعلم الفيروسات للطلبة، ويغطي أهم المعلومات عن الفيروسات المُمرضة، وأهم التقنيات لتشخيصها. وأشار البروفيسور زكي منوَّر في حديثه لـ"الخليج 365" إلى أن علم الفيروسات من العلوم التي بدأت تُسلَّط عليها الأضواء، خاصة بعد فيروسات الإيدز وحمى الوادي والضنك، وأخيرًا كورونا. وأضاف: المشكلة أن معظم كتب الفيروسات مكتوبة بلغة علمية عميقة، وبتفصيل كبير؛ وهذا يُصعِّب على طلبة مرحلة البكالوريوس تحديدًا استيعاب المعلومات، وفَهم علم الفيروسات التي تشمل مكونات الفيروسات وأنواعها ومميزاتها، ونقاط ضعفها. وأضاف: من هنا جاءت فكرة كتابة كتاب عن الفيروسات بشكل مُبسَّط ومفهوم، ويسهل استيعابها من قِبل الطلاب والطالبات، ويحتوي على المعلومات الواجب معرفتها عن الفيروسات، مع التركيز على الفيروسات الموجودة في السعودية، مثل فيروس حمى الضنك.

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