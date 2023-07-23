القيادة تُعزِّي أمير قطر في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله آل ثاني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 9:18 مساءً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني –رحمه الله-. وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني -رحمه الله-. وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء. إنا لله وإنا إليه راجعون". كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني -رحمه الله-. وقال سمو ولي العهد: "تلقيتُ نبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني -رحمه الله-؛ وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".

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