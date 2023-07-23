الصقري: إطلاق الروبوت "محمد" في مؤتمر ليب من العام المقبل 2024 لينضم إلى "سارة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 9:26 مساءً

كشف سعود الصقري، رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات السعودية المتخصصة في تصنيع الروبوتات، عن إطلاق الروبوت "محمد" في معرض ومؤتمر ليب التقني من العام المقبل 2024م؛ لينضم إلى الروبوت "سارة". وقال الصقري لـ"العربية": بعد نجاح سارة ومشاركتها في المعرض المصاحب لاستعراض ملف الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقيم في باريس، وكذلك المؤتمر التقني الدولي "‫#ليب23"، سيتم إطلاق الروبوت "محمد" في ليب 2024. وكشف أنه سيكون النسخة المطورة، وبذكاء صناعي أكثر، وتفاعُل حركي ومرونة أكبر مع الناس، وستكون حركة الشفاه والفم أكثر دقة مع الكلام. مشيرًا إلى أنه إلى الآن لم يتم إقرار ملامح الروبوت "محمد"، لكن قد يتم استنساخه من إحدى الشخصيات. وأكد سعود الصقري أن الوظائف تتغير وتتطور، والروبوت لن يأخذ وظائف البشر. موضحًا أنه موجود لمساعدة البشر، والوجود في الأماكن والمناطق الخطرة، والمساهمة في تسريع الأعمال ونمو الصناعات. يُذكر أن الروبوت "سارة"، الذي أُطلق في فعاليات مؤتمر "ليب 2023"، يحتوي على كاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي؛ إذ بإمكانه التعرف على مسافة الأشخاص الذين يقفون أمامه، ويبدأ جلسة الحوار بعد أن يرحِّب بالزائر. كما يحتوي الروبوت على نموذج مدرَّب مسبقًا، يتعرف على اللهجات السعودية المختلفة، وتحليل الجُمل، وفهم محتواها، ومن ثم تقديم الجواب المناسب، وإرساله على شكل نص. وجرى تصنيع الروبوت "سارة"، الذي يُعد أول روبوت سعودي في العالم يتحدث باللهجة المحلية، بالتعاون بين "السعودية الرقمية" وشركة Qss. وبإمكان الروبوت التواصل مع جميع الزائرين، والتفاعل معهم، وتأدية جميع الرقصات الشعبية، والرد على استفسارات الزوار.

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