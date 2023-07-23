انت الان تتابع مدير التعليم بالطائف يصدر قرارات بتمديد تكليف قيادات التعليم بالمحافظة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 يوليو 2023, 9:31 مساءً

أصدر مدير عام التعليم بمحافظة الطائف الأستاذ الدكتور فهد بن ماجد الشريف قرارات تمديد تكليف لعددٍ من القيادات في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف كالتالي: - د.ساعد بن سعيد الثبيتي مساعدًا لمدير عام التعليم للشؤون التعليمية (بنين) - م. عبدالعزيز بن حامد الحارثي مساعدًا لمدير عام التعليم للخدمات المساندة - محمد بن عامر النفيعي مساعدًا لمدير عام التعليم للشؤون المدرسية

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