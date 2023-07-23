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ياسر نجدي قوات الشرطة العراقية تحاول تفريق المتظاهرين الذي تظاهروا أمام السفارة السويدية في بغداد أحمد الربيعي/ فرانس برس الألعاب النارية تنفجر بالقرب من برج إيفل في باريس كجزء من احتفالات فرنسا السنوية بيوم الباستيل برتراند جواي/ فرانس برس رجل يغوص في مياه الفيضانات والأوحال التي تسببت فيها الأمطار الغزيرة في شمال الهند عدنان عبيدي/ رويترز رجال الإطفاء يحاولون إخماد حريق غابات مشتعل بالقرب العاصمة اليونانية أثينا ستيليوس ميسيناس/ رويترز متظاهر يرشق قوات الأمن بقنبلة مسيلة للدموع أثناء التظاهر ضد فرض زيادات ضريبية في كينيا توماس ميكويا/ رويترز غيوم موسمية تلوح في الأفق فوق نهر يامونا في العاصمة الهندية نيودلهي عدنان عبيدي/ رويترز حصان يروي ظمأه أمام أهرامات الجيزة في مصر خلال الموجة الحارة التي تضرب البلاد محمد عبدالغني/ رويترز رجل يغمر رأسه في مياه النافورة في إحدى ساحات روما خلال الموجة الحارة التي تضرب إيطاليا ريمو كاسيلي/ رويترز امرأة هندية تحاول إزالة الأوحال التي غمرت منزلها بعد فيضان نهر يامونا في الهند عدنان عبيدي/ رويترز خلي السلاح صاحي!.. فتيات أوكرانيا يؤدين تدريبًا عسكريًا وسط توترات جيوسياسية بين الجارتين روسيا وأوكرانيا بافلو بالامارشوك/ رويترز نشطاء المناخ يجبرون حركة المرور على التوقف خلال مظاهرتهم ضد استخدام النفط في العاصمة البريطانية لندن هنري نيكولز/ فرانس برس دخان حرائق الغابات يبتلع غابة في المنطقة الشمالية من مقاطعة كيبيك حيث يشتعل ما يقرب من 900 حريق غابات في جميع أنحاء كندا مارتن كولومب/ فرانس برس غزال يحاول الهرب من حريق الغابات المشتعل في كاناكالي بتركيا سيرجن سيزجين/ وكالة الأناضول مشهد لحرائق هائلة للغابات في جزيرة لا بالما الإسبانية دمرت آلاف الأفدنة أندريس جوتيريز/ وكالة الأناضول مشهد مريح للأنفس لتفتح زهور عباد الشمس في أحد الحقول في منطقة كييف الأوكرانية سيرجي سوبنسكي/ فرانس برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 15 صورة: حرائق غابات وفيضانات وحرارة قاسية في أجزاء متفرقة من العالم

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