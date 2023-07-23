شكرا لقرائتكم دفع 681 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، عن الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة، منذُ بداية الإزالة في أكتوبر الماضي حتى اليوم.

آلاف الخدمات المجانية

وقالت إمارة مكة، عبر منشور على حسابها بموقع “تويتر” إن قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان بلغت 681.500.000 ريال، لافتة إلى وجود 108.400 خدمة شملت الدواء والوجبات والسلال الغذائية ونقل العفش وحليب الأطفال وغيرها من الخدمات.

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وبينت أنه تم تسليم 1240 أسرة وحدات إسكان تنموي، وتوظيف 277 مواطنًا ومواطنة وتسكين 24771 أسرة.