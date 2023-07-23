شكرا لقرائتكم أمير عسير يتلقى هدية متحف آل سلمة ويعيدها تقديرًا لهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تلقى أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، هدية من متحف آل سلمة في محافظة بلقرن، لكنه أعادها إلى المتحف في الحال تقديرًا لهم.

وظهر أمير عسير وهو يحمل في يده بندقية أهداها له متحف آل سلمة، حيث قال المسؤول “نحن أعطيناك أعز ما نملك”.

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أمير عسير يعيد الهدية

وعليه أعاد الأمير تركي بن طلال البندقية المهداة، لتكون باسمه في متحف آل سلمة الذي يعد من أشهر المواقع المهتمة بالتراث في بلقرن، لتشكل لوحة مميزة تعكس اهتمامه بالتراث.

وقال مهدي القرني صاحب متحف آل سلمة “من حبنا للأمير وتشريفه لنا قررنا أن نهديه من أجمل ومن أغلى ما لدينا في المتحف”

وأضاف القرني أن أمير عسير تقبل الهدية لكنه قال إنه سيعيد ترتيبها ويضع عليها أجمل العبارات ويعديها مجددًا في مكانها كهدية منه للمتحف ولزواره.