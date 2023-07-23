شكرا لقرائتكم مسابح تشترط إجراء فحوصات الخلو من الأمراض المعدية والجنسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشفت استشارية طب الأسرة الدكتورة لمياء البراهيم أن بعض المسابح العامة تشترط إجراء فحوصات للدم لإثبات الخلو من الأمراض المعدية والجنسية.

وقالت البراهيم في تصريحات لـ”نشرة النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية” إن الرياضات المائية تحقق أكثر من جانب إيجابي أبرزها المتعة، مشاركة الآخرين في الألعاب الجماعية، اللياقة البدنية، وتخفيف الوزن، وشد العضلات، كما تساعد على التخفيف من درجات الحرارة ورفع هرمونات السعادة لدى الأشخاص.

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فحوصات قبل نزول المسابح

وأضافت أنه من الممكن ممارسة الرياضات المائية حتى في حال عدم إجادة السباحة، ولكن بشرط الاحتياطات العامة والتي منها السلامة والفحوصات.

ولفتت إلى أن بعض المسابح العامة تشترط إجراء فحوصات للدم لإثبات الخلو من الأمراض المعدية والجنسية، موضحة أن هناك مسابح أيضًا تشترط الاغتسال حتى لا يتم نقل الأمراض.