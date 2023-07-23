شكرا لقرائتكم مروجو المخدرات والأقراص الممنوعة في قبضة الأمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن الأمن العام القبض على عدد من مرتكبي الحوادث ومروجي المخدرات في السعودية، ضمن حملتها الكبرى بالمرصاد، لملاحقة مروجي المخدرات.

تفاصيل ضبط مروجي المخدرات

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو، تحت عنوان “في قبضة رجال الأمن” إنه تم القبض على مواطن روج لمادة الإمفيتامين المخدر وضبطت بحوزته أسلحة نارية وذخيرة حية بحائل.

قد يهمّك أيضاً

وألقت شرطة جازان القبض على مخالف لأمن الحدود ومقيمَين من الجنسية اليمنية ومواطن روجوا مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وفي حائل، ضُبط مواطن أشعل النار في مركبة آخر إثر خلاف بينهما.

وضبطت الإدارة العامة لدوريات الأمن 5 مقيمين من الجنسية اليمنية ومواطن لترويجهم 29 كجم من نبات القات المخدر بالرياض.

وفي الجموم، تم القبض على 4 مواطنين اتخذوا منزلًا وكرًا لترويج مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وضبطت بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء وذخيرة حية ومبلغ مالي.

ترويج الكوكايين والإمفيتامين

وألقت شرطة الطائف على مقيمين من الجنسية الباكستانية لترويج مادة الكوكايين المخدر، ضٌبطت مخبأة في مركبة يقودها أحدهما.

وضبطت شرطة محافظة الخرج مواطنًا روج مادة الإمفيتامين المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وألقت شرطة القصيم القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه نبات القات المخدر، وضُبط بحوزته مبالغ مالية.

وفي الرياض، تم ضبط 5 مواطنين اتخذوا 3 منازل أوكارًا لترويج 3 كجم من مادة الحشيش المخدر و8150 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

وألقت شرطة حائل القبض على مواطنين روجا مادة الشبو المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.