شكرا لقرائتكم مجمع الملك سلمان العالمي يطلق برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، إطلاق “برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها”؛ لتمكين المتعلم من تعلم العربية واكتساب ثقافتها، ومساعدته على الاندماج في المجتمع من خلال بيئة تعليمية جاذبة، مشيرًا إلى بدء فتح باب التسجيل للمشاركة في البرنامج على مدى شهر واحد، ابتداءً من 2 محرم حتى 3 صفر 1445هـ، الموافق من 20 يوليو حتى 19 أغسطس المقبل.

هدف برنامج تعليم اللغة العربية

ويستهدف “البرنامج التعليمي” مشاركة 150 متعلمًا، ويسعى إلى توفير تعليم متميز للغة العربية لغير الناطقين بها، وتمكينهم من التواصل والحديث مع الآخرين باللغة العربية، ونشر لغة الضاد والثقافة العربية السعودية عالميًّا، عبر الاطلاع على تراثها وعاداتها وتقاليدها، والتعرف إلى مناطقها السياحية والأثرية، من خلال تقديم الأنشطة الإثرائية وبرامج الرحلات والزيارات المعززة للتعليم واكتساب الثقافة العربية السعودية، إضافة إلى استقطاب المتميزين الراغبين في تعلم العربية لغة ثانية من جميع أنحاء العالم.

قد يهمّك أيضاً

ويجمع “برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها” بين تعلم العربية وثقافتها في بيئة تعليمية جاذبة، ومشاركة المتعلم في المحادثات والتفاعلات الشفهية والكتابية للتعبير عن نفسه ومشاعره وتبادل الآراء، إضافة إلى ممارسة اللغة في المواقف اللغوية المختلفة في البرنامج، واستخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي العربية في الوظائف الاتصالية والتداولية، والحصول على المعلومات ووجهات النظر المختلفة باللغة العربية، والتعايش مع الثقافات الأخرى.

منهج الوحدات الدراسية

ويعتمد “البرنامج التعليمي” على منهج الوحدات الدراسية المتكاملة التي تشتمل على عناصر اللغة ومهاراتها، والتي صُممت وفق الإطار الأوروبي في تدريس اللغات الأجنبية، كما يهدف إلى أن يصبح المتعلم في نهايته قادرًا على توضيح المفاهيم المتصلة بتراكيب اللغة العربية ومفرداتها وأصواتها وإملائها، وتطبيق مهاراتها وعناصرها تحدّثا وكتابة، والتواصل مع الآخرين في مواقف وسياقات مختلفة.

ومن المُقرر أن يُمنح المتعلم في “برنامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها” شهادة اجتياز معتمدة من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ويشتمل البرنامج على أربعة مستويات تعليمية تتوافق والإطارَ الأوروبي (A1, A2, B1, B2) مدتها ثمانية أشهر بمعدّل شهرين لكل مستوى تعليمي، ويتكون كل مستوى من 160 ساعة تعليمية بمعدل عشرين ساعة أسبوعيًّا، ويمكن للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التسجيلُ في المنصة المُخصصة (للتسجيل: هنا) ، بعد استيفاء الشروط المحددة.