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ضبط يمني نشر محتوى مرئيًا لسرقته أحد مقتنيات مواطن بنجران

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الرياض - محمد الوسيري - ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران القبض على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيًا لتسلله لمقر إقامة مواطن وسرقته أحد مقتنياته.

كما تم القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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