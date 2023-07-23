شكرا لقرائتكم ضبط يمني نشر محتوى مرئيًا لسرقته أحد مقتنيات مواطن بنجران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة نجران القبض على مقيم من الجنسية اليمنية وثق ونشر محتوى مرئيًا لتسلله لمقر إقامة مواطن وسرقته أحد مقتنياته.

كما تم القبض على مقيمين من الجنسيتين اليمنية والهندية ومواطنين لمساعدته في عملية السرقة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.