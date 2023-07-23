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الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر

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الرياض - محمد الوسيري - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – رحمه الله – .

وقال الملك سلمان:” علمنا بنبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – رحمه الله – وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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تعزية ولي العهد

كما بعث الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، للشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في وفاة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – رحمه الله -.

وقال ولي العهد:” تلقيت نبأ وفاة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن عبدالله بن جاسم آل ثاني – رحمه الله – وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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