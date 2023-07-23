انت الان تتابع قائد "الدعم السريع" يعلن انضمام ضباط من القوات المسلحة إلى صفوفه والجيش يرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 5:30 صباحاً

أعلن قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، انضمام ضباط من القوات المسلحة إلى صفوفه، فيما رد الجيش بأن الأمر يتعلق بحالات معزولة. وكتب دقلو في تغريدة: "نرحب ترحيباً حاراً بشرفاء القوات المسلحة من الضباط وضباط الصف من قيادة الفرقة 20 الضعين بولاية شرق دارفور الذين استجابوا لدعوتنا لهم بالانحياز لإرادة وخيارات شعبنا". وأضاف "نؤكّد أن انضمام هذه الكوكبة من الشرفاء يمثل دفعة جديدة لنا في هذه المعركة التي نخوضها ضد فلول النظام البائد وقيادة التنظيم داخل القوات المسلحة". وتابع دقلو "لقد حان الوقت لفتح صفحة جديدة من تاريخ بلادنا نرسم فيها مستقبل أمتنا وفق رؤية وطنية شاملة تحقق الحرية والعدالة لنا جميعاً في ظل حكم ديمقراطي حقيقي". من جهته، أوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة أن "هناك تضخيماً لعدد "العسكريين الذين أعلنوا انضمامهم إلى قوات الدعم السريع، لافتاً إلى أن "هذا الموقف المخزي لم ولن يؤثر إطلاقاً على تماسك ومعنويات أفراد الفرقة الخاصة والقوات المسلحة بصفة عامة". وأضاف: "هم بضعة ضباط تمّ استيعابهم في أوقات سابقة ضمن الترتيبات الأمنية، عدا ضابط واحد برتبة رائد و28 جندياً وضابط صف، وجميعهم من أبناء المنطقة سقطوا في محك التربية العسكرية التي تتسامى عن الانتماءات الجهوية الضيقة وقومية القوات المسلحة مع الأسف".

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