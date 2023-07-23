القبض على مقيم وثّق ونشر محتوى مرئياً لسرقة مقتنيات مواطن من مقر إقامته

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 5:36 صباحاً

ألقت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة نجران القبض على مقيمٍ من الجنسية اليمنية وثّق ونشر محتوى مرئياً لتسلله إلى مقر إقامة مواطن وسرقة أحد مقتنياته. وأوضحت الشرطة أنه تمّ القبض أيضاً على مقيمَيْن من الجنسية اليمنية والهندية ومواطنَيْن لمساعدته على عملية السرقة. وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.

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