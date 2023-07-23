انت الان تتابع مليون مستفيدة من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام خلال 1444هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 5:39 صباحاً

بلغ عدد المستفيدات من مبادرات وكالات الشؤون النسائية بالمسجد الحرام أكثر من مليون مستفيدة، خلال العام الماضي 1444 هـ. وكشفت مديرة إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية نورة بنت عبدالعزيز الشبيلي؛ أن عدد المستفيدات وصل 1.166.894 مستفيدة، مشيرة إلى أن إدارة المبادرات وتحقيق الرؤية تابعت تنفيذ المبادرات التابعة للوكالة منذ بداية العام إلى نهايته. وأشارت وكيل الرئيس العام لتمكين المرأة والمبادرات وتحقيق الرؤية مرام بنت عبدالكريم المعطاني؛ إلى إطلاق حزمة من المبادرات الإثرائية والمعرفية والثقافية والتوعوية والرقمية والخدمية هذا العام، استعداداً لاستقبال قاصدات بيت الله الحرام، وسعياً من الوكالات النسائية لإنجاز خطة الرئاسة التطويرية 2024.

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