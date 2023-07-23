أمين مجلس التعاون يدين حرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك

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محمد بن مسعود - الدمام - أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام متطرفين بحرق وتدنيس نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن.

وقال الأمين العام: إن استمرار هذه الأفعال الشنيعة والتصرفات غير المسؤولة يعبّر عن التطرف وكراهية الأديان، داعياً مملكة الدنمارك إلى التحرُّك الفوري لمحاسبة المتطرفين وفق القوانين والمعاهدات والأعراف الدولية التي تحمي وتصون الأديان.

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