انت الان تتابع دله البركة تعلن بدء التسجيل في برنامج "نوابغ المستقبل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت دله البركة عن بدء التسجيل في برنامج "نوابغ المستقبل" الذي أطلقته العام الماضي بالتعاون مع مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية، بهدف اكتشاف وتبني النوابغ من أبناء وبنات الوطن في مختلف التخصصات، والاستثمار في مواهبهم ودعم مسيرتهم الأكاديمية في أرقى الجامعات العالمية، وذلك تجسيداً لمستهدفات برنامج «تنمية القدرات البشرية»؛ أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وحرصت مجموعة دله البركة منذ تأسيسها على يد الراحل الشيخ صالح كامل على تقديم مبادرات اجتماعية هادفة تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة، كما حرص برنامج "نوابغ المستقبل" على أن يواكب احتياجات المملكة في المرحلة المقبلة، فقام بدراسة تحليلية حدد على ضوئها عددًا من التخصصات المطلوبة؛ مثل الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبيانات الضخمة، وتحليل الأعمال، والأمن الإلكتروني (السيبراني)، والطاقة المتجددة، والتسويق الرقمي، وإدارة سلاسل التوريد، والضيافة والسياحة، كما تم اختيار أفضل برامج الماجستير العالمية المرتبطة بهذه التخصصات، في عدد من الجامعات ذات الترتيب الدولي المعتبر، من بينها جامعة ستانفورد، معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، كلية لندن الامبراطورية، جامعة نيويورك، جامعة سنغافورة الوطنية، وكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية وغيرها.

الجدير بالذكر أن برنامج نوابغ المستقبل نجح في استقطاب 8 طلاب العام الماضي وهم الآن في مرحلة البدء للعام الدراسي الجديد، بينما يستهدف البرنامج هذا العام استقطاب 12 نابغة سعودي من خريجي وخريجات الجامعات السعودية، حيث يمكن التسجيل من خلال الموقع الرسمي للبرنامج https://fg.dallah.com والتعرف على المسارات والمجالات المطلوبة.