موسم_الجيمرز.. أسهل 3 طرق تذكّرك بشرب الماء توضحها "الصحة"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 7:03 صباحاً

تحت وسم #موسم_الجيمرز، استعرضت وزارة الصحة، أسهل 3 طرق تذكّرك بشرب احتياجك الكافي من الماء وقت اللعب. وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، تقول: "لعّيب حتى العطش ما يفوز عليك!"، مبينة أنه حتى لا يفوز عليك العطش يجب عليك أن "توفر قوارير الماء قريبة منك". وأضافت: "حدّد هدفاً يومياً لكمية الماء، واضبط منبهاً يذكّرك كل ساعة أو حمّل تطبيق التذكير لشرب الماء".

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