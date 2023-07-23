جامعة أم القرى تعلن موعد نتائج القبول والتسجيل لطلاب الثانوية

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محمد بن مسعود - الدمام - تعلن جامعة أم القرى، اليوم الأحد، الساعة 12 ظهراً، نتائج القبول والتسجيل لديها لطلاب المرحلة الثانوية المتقدمين للحصول على درجة البكالوريوس والدبلوم.

ودعت عمادة القبول والتسجيل، المتقدّمين، إلى الدخول عبر بوابة القبول الموحد "تميز" الساعة 12 ظهراً؛ للاطلاع على نتائج القبول.

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