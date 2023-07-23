انت الان تتابع 4 أكواب بعدها هلوسة.. كيف تتعامل مع زيادة جرعة الكافيين؟ "الصحة" تجيبك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 7:42 صباحاً

أوضحت وزارة الصحة، ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن، كيفية التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين، مبرزة الحد الأقصى اليومي، وأعراض زيادته. وبيّنت المديرية، عبر إنفوجرافيك معلوماتي، أن الحد الأقصى من الكافيين للبالغ 400 ملجم باليوم، مشيرة إلى أن هذه الكمية توازي 4 أكواب من القهوة السوداء. وقالت "صحة حفر الباطن"، إن أعراض زيادة جرعة الكافيين "الهلوسة، والأرق والغثيان، وتسارع نبضات القلب، وصعوبة التنفس، والصداع وآلام الصدر، وفقدان التحكم في العضلات". وأشارت إلى أنه يمكن التعامل مع الزيادة البسيطة في جرعة الكافيين بـ"شرب الماء، وممارسة نشاط خفيف، وأكل الغذاء الغني بالألياف والفيتامينات والمعادن".

كانت هذه تفاصيل خبر 4 أكواب بعدها هلوسة.. كيف تتعامل مع زيادة جرعة الكافيين؟ "الصحة" تجيبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.