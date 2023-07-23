انت الان تتابع "خدمات إلزامية على شركات العمرة تجاه ضيوف الرحمن" تبرزها "الحج" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 7:52 صباحاً

أبرزت وزارة الحج والعمرة، مجموعة من الخدمات الإلزامية الواجبة على شركات ومؤسسات العمرة في استقبال وتوديع المعتمرين؛ وذلك منذ وصولهم حتى المغادرة. وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، أنه يجب على شركات ومؤسسات العمرة استقبال وتوديع معتمري بيت الله الحرام في "المطارات، والموانئ البحرية، والمنافذ البرية". وأضافت، أيضاً، أنه من الواجب على الشركات توفير بيانات السفر مسبقاً التي تشمل "طريقة القدوم، اسم الناقل، مواعيد القدوم والمغادرة".

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