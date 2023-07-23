انت الان تتابع الظل ينعدم اليوم في الباحة.. و"المسند" موضحاً: آخر تعامد للشمس بـ 2023! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 8:19 صباحاً

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور عبدالله المسند، إن اليوم وعند منتصف النهار، وتحديداً الساعة 12:20م، تتعامد الشمس فوق الباحة، وينعدم الظل هناك. وأوضح "المسند"، عبر حسابه على "تويتر"، أن "هذا التعامد هو الثاني والأخير في هذا العام 2023، ومن ثم تتحرّك الشمس ظاهرياً ناحية الجنوب حتى تتعامد على خط الاستواء في 23 سبتمبر". وتابع: "ثم بعد ذلك تتعامد الشمس على مدار الجدي في 21 ديسمبر، ثم تعاود الحركة شمالاً، وهكذا دواليك".

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