انت الان تتابع "الأمن العام" يحذّر من الرسائل أو الاتصالات الراغبة في تحديث البيانات البنكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 8:21 صباحاً

حذّر الأمن العام، عموم المواطنين والمقيمين، مما قد يرد من رسائل أو اتصالات تطلب تحديث البيانات البنكية. وأوضح، عبر حسابه على "تويتر"، يقول: "احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية". ودعا الأمين العام، إلى الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية عبر مراجعة أقرب مركز شرطة، أو عبر تطبيق "كلنا أمن".

كانت هذه تفاصيل خبر "الأمن العام" يحذّر من الرسائل أو الاتصالات الراغبة في تحديث البيانات البنكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.