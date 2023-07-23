إلى اللواتي يُصَبن بتسمم الحمل.. نصيحة في رسالة مقتضبة من "النمر"

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محمد بن مسعود - الدمام - في رسالة مقتضبة، قدّم استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، نصيحة إلى اللواتي يُصَبن بتسمم الحمل.

وأوضح "النمر" رسالته، عبر حسابه على "تويتر"، وقال فيها: "لا تُوقِفي علاج الضغط مباشرة بعد الولادة ظنًّا منكِ أن الموضوع انتهى؛ فقد رأيت من يستمر معهن ارتفاع الضغط إلى ٤ أو ٦ أشهر، وبعضهن يبقى معهن طول الحياة (ولكنهن القلة)".

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