توظيف وتسكين وأكثر.. خدمات حكومية مجانية لسكان العشوائيات المُزالة بجدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 8:32 صباحاً

استعرضت إمارة منطقة مكة المكرّمة، حصاد الخدمات الحكومية المجانية المقدمة لسكان الأحياء العشوائية المُزالة منازلهم بمحافظة جدة. وأوضحت الإمارة، عبر إنفوجراف معلوماتي، الخدمات، مشيرة إلى أن قيمة الإيجارات المدفوعة للسكان بلغت 681.5 مليون، فيما قُدمت 108 خدمات شملت "سلالاً غذائية ودواءً ووجبات ونقل عفش وحليب أطفال". وأضافت: كما ضمت الخدمات "توظيف 277 مواطناً ومواطنة، وتسكين 24.771 أسرة، وتسليم 1240 وحدة إسكان تنموي".

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