"أمانة القصيم" تنتهي من تجهيز 400 ألف م2 من ميدان الهجن ببريدة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 8:37 صباحاً

أنهت ‫أمانة منطقة القصيم -ممثلة في وكالة الخدمات- تجهيز 400 ألف م2 من ميدان الهجن الجديد بمنطقة القصيم شرق مدينة بريدة، بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل. وعملت الأمانة على إزالة كثبان رملية بطول 4 كيلومترات، وتوفير أبرز الاحتياجات من البنية التحتية والخدمات، وكافة متطلبات التطوير الشامل لميدان الهجن الجديد. وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي، أنه وفقًا لتوجيهات أمير منطقة القصيم؛ تم العمل على تجهيز موقع مخصص لسباقات الهجن بطول مسار يُقَدّر بـ9 كيلومترات وبعض المرافق، التي من ضمنها تجهيز موقع "منصة" لمتابعة سباقات الهجن والعديد من المسارات. وأكد "المجلي" أهمية سباقات الهجن، وما تعكسه من تراث وموروث حضاري، إلى جانب الأبعاد الاقتصادية لفعاليات الهجن والإبل.

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