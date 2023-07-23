انت الان تتابع خلال 6 أشهر.. "مفوضية اللاجئين": عودة 1941 لاجئًا سوريًا إلى بلدهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 8:39 صباحاً

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، اليوم، عودة 1941 سورياً مسجّلين لدى الأردن كلاجئين إلى بلدهم خلال الستة الأشهر الأولى من العام الحالي. وبحسب بيانات المفوضية، عاد 16529 لاجئاً سورياً من الأردن، ومصر، ولبنان، وتركيا، والعراق، إلى سوريا في العام الحالي 2023. يُذكر أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون سوري منذُ بداية الأزمة السورية عام 2011، بينهم 660892 لاجئاً سورياً مسجّلاً لدى المفوضية.

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