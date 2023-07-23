اتخذ منزلًا وكرًا وضُبط بسلاح وذخيرة.. الإطاحة بمواطن يروّج المخدرات بسكاكا

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محمد بن مسعود - الدمام - قبضت شرطة منطقة الجوف على مواطن بمدينة سكاكا؛ لاتخاذه منزلًا وكرًا لترويج مادة الإمفيتامين المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومادة الحشيش المخدر، وضُبِط بحوزته سلاحان ناريان وذخيرة حية وهواتف متنقلة، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالجميع الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات؛ وذلك من خلال الاتصال بالأرقام: (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]؛ مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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