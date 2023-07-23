انت الان تتابع تغطي 4 حالات حتى 100 ألف ريال.. مزايا وثيقة تأمين العمرة للمعتمرين من الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 10:38 صباحاً

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن وثيقة تأمين العمرة إلزامية على المعتمرين من الخارج، وتكون مشمولة ضمن رسوم التأشيرة، وتقدم لحاملها تغطية شاملة. وتشمل تغطية لوثيقة الحالات الصحية الطارئة وإصابة كوفيد-19 الطارئة، والحوادث العامة والوفيات، وإلغاء أو تأخر رحلات الطيران المغادرة. ولفتت الوزارة في إنفوجراف معلوماتي نشرته اليوم، إلى أن الاستفادة من الوثيقة تصل حتى 100 ألف ريال. وطالبت بالتواصل معها لمزيد من المعلومات حول برنامج التأمين الشامل لضيوف الرحمن عبر الهواتف المحلية أو الدولية والموقع الإلكتروني.

كانت هذه تفاصيل خبر تغطي 4 حالات حتى 100 ألف ريال.. مزايا وثيقة تأمين العمرة للمعتمرين من الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.