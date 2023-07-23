انت الان تتابع استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على طريق الساحل "جدة – جازان" لنهاية الأسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - توقّع المركز الوطني للأرصاد استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل "جدة – جازان" حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ونبّه المركز في وقت سابق من اليوم عدة مناطق من حالة عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍ في مستوى الرؤية تشمل عديداً من المحافظات.

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة على طريق الساحل "جدة – جازان" لنهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.