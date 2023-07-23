انت الان تتابع إرثٍ حضاري لأكثر من 70 عامًا.. افتتاح مشروع "مجسم التابلاين" بالحدود الشمالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 10:45 صباحاً

افتتحت أمانة منطقة الحدود الشمالية - ممثلة في بلدية أم خنصر- مشروع مجسم خط التابلاين في هجرة الديدب. وتهدف الأمانة إلى تطوير مستوى الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين ضمن برنامج تحسين المشهد الحضري. وأوضحت البلدية أن فكرة إنشاء المجسم ترتكز على إرثٍ حضاري يمتد إلى أكثر من 70 عامًا، مازجًا الطبيعة بالفن الإبداعي، ليكون ضمن أبرز المعالم الحضارية في منطقة الحدود الشمالية؛ مشيرة إلى أن المجسم يأتي ضمن حزمة من المشروعات التنموية بمواقع مختلفة تابعة للبلدية.

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