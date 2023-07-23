انت الان تتابع الأربعاء المقبل.. "الغطاء النباتي" ينظم احتفالية لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف بجازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ينظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فعالية بمناسبة اليوم الدولي لصون النظام الإيكولوجي لغابات المانجروف، والتي يشارك فيها مجموعة من الخبراء الدوليين والمحليين في مجال غابات المانجروف، يومي "الأربعاء والخميس" الموافق 26- 27 يوليو 2023 في مركز الأمير سلطان الحضاري بمنطقة جازان.

ويهدف المركز من خلال هذه الفعالية، التي يعقدها للمرة الثانية، إلى مشاركة العالم في إيجاد الحلول الفعالة لحفظ هذا الكنز الطبيعي وحمايته وتنميته؛ حيث تعد غابات المانجروف شريانًا حيويًّا بحريًّا وكنوزًا طبيعية ذات فوائد بيئية واقتصادية وسياحية عديدة، كما أنها تُعَد مخازن طبيعية لامتصاص الكربون، والأعلى كفاءة مقارنة بالأنواع الأخرى للغابات الطبيعية.

ويناقش الخبراء خلال هذه الفعالية مَحاور عدة في تنمية غابات المانجروف واستدامتها، إضافة إلى الدور البيئي والاقتصادي والاجتماعي لها، كما تضم عددًا من الجلسات الحوارية التي ترتبط بمجال المانجروف، وطرق استدامة هذا النظام الإيكولوجي بكثافة محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا؛ مما يسهم في التصدي لآثار التغير المناخي والتقليل من حدتها، وتعزيز التنوع الأحيائي.

ويستعد المركز خلال الفعالية للإعلان عن تدشين مشاريع متنوعة في منطقة جازان للمناجروف، إضافة إلى إطلاق حملة لزراعة 10 آلاف شتلة مانجروف في موقع "الصوارمة" التابع لمحافظة صامطة، وسيشاهد المشاركون عرضًا كاملًا عن غابات المانجروف في المنطقة، والمشاريع التي قام بها المركز، إضافة إلى عروض مسرحية مخصصة للأطفال لتعريفهم بأشجار المانجروف.