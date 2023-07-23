بريدة.. تدخّل طبي حاسم يُنهي معاناة شاب مع ورم فطري مزمن بالقدم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 10:54 صباحاً

أنهى تدخل جراحي ناجح استغرق نصف ساعة نفذه أطباء متخصصون في مستشفى عيون الجواء العام، معاناة وآلامًا دامت سنوات بقدم مريض في الثلاثينيات من العمر. وأوضح تجمع القصيم الصحي أن المريض راجع قسم الطوارئ بالمستشفى وهو يعاني من وجود ألم شديد بالقدم اليمنى اضطره لاستخدام أدوية مهدئة وعقاقير مسكنة للألم ولكن دون جدوى؛ مشيرًا إلى أن الفريق الطبي المعالج للحالة وبعد المعاينة السريرية وإجراء كافة الكشوفات الطبية والتحاليل المخبرية ومعاينة نتيجة التصوير بالأشعة، قرر تنويم المريض في الحال وتنفيذ عملية جراحية له لإنهاء معاناته من الألم الذي كان ناجمًا عن ورم فطري مزمن بالقدم اليمنى. وبين أن الأطباء تمكنوا -ولله الحمد والمنة- من استئصال الورم الفطري بشكل كامل بزمن قياسي خلال نصف ساعة، وبعد الملاحظة بالقسم المختص، قرر الفريق الطبي خروج المريض مع أخذ موعد بعيادة الجراحة العامة في مستشفى عيون الجواء الذي أجرى 276 عملية جراحية خلال النصف الأول من العام الحالي 2023م.

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