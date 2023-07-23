"التعليم": هذه مواعيد التقديم وإعلان أسماء المرشحين على الـ11551 وظيفة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 11:20 صباحاً

أعلنت وزارة التعليم مواعيد التقديم وإعلان أسماء المرشحين للمقابلات على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ. وأوضحت الوزارة أن بداية التقديم بعد غد الثلاثاء 25 يوليو الساعة: 9:00 صباحًا، ونهاية فترة التقديم يوم الأحد 30 يوليو الساعة: 11:00 صباحًا. ولفتت الوزارة إلى أن إعلان المرشحين للمقابلات سيكون يوم الثلاثاء 1 أغسطس. وكانت وزارة التعليم أعلنت يوم الخميس الماضي عن فتح التقديم على 11551 وظيفة تعليمية للعام الدراسي 1445هـ.

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