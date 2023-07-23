انت الان تتابع "الجبرتي": "مركز مشاريع البنية التحتية" سيغير الصورة الديناميكية لِلمشاريع القادمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هنَّأَ الرئيس التنفيذي لِشركة "العنوان للخدمات العقارية" ماجد الجبرتي، عموم ممثلي القطاعَين العام والخاص، بِمناسبة إقرار مجلس الوزراء في جلسته المُنعقدة مساء يوم الثلاثاء الماضي، 18 يوليو 2023م؛ لِإنشاء "مركز مشاريع البنية التحتية" بمنطقة الرياض، والذي أُقِرَّ برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وأشاد "الجبرتي" بالأهداف التي ارتكز عليها المركز الجديد، مِنها العمل على تطوير مخططٍ تفصيليٍّ شاملٍ للمشاريع، وإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذها، وإنشاء منصةٍ مركزيةٍ لجمع البيانات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير الخطط الإستراتيجية والتفصيلية، وإدارتها، ومراقبتها، والتي ستسهّل على مُنفّذي المشاريع تنظيم العمل الداخلي، وإرساء البُنَى التحتية في مدَّةٍ زمنيةٍ وجيزة.

وعبَّر "الجبرتي" عن امتنانه للتطور المزدهر الذي تشهده المملكة في وتيرةٍ ملحوظةٍ محليًّا وخارجيًّا، والتي أخذت بمختلف القطاعات، منها قطاع العقار؛ نحو آفاقٍ رحبة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، "حَفظهما الله".