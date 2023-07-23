هجوم مسلح يودي بحياة 3 عناصر من الشرطة الإيرانية

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محمد بن مسعود - الدمام - قُتل ثلاثة من عناصر الشرطة الإيرانية في هجوم مسلح على دورية في محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد، اليوم (الأحد)، بحسب ما ذكر تلفزيون "العالم" الإيراني.

ووفقاً للمصدر نفسه، أسفر الهجوم أيضاً عن إصابة فرد آخر من الشرطة.

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