"الدفاع المدني" يحذر من تمديد الأسلاك الكهربائية تحت السجاد

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محمد بن مسعود - الدمام - نبّهت المديرية العامة للدفاع المدني، من خطورة تمديد الأسلاك الكهربائية عبر الأبواب أو النوافذ أو تحت السجاد.

وأضافت، عبر حسابها في "تويتر" اليوم الأحد، أن تلك الممارسات "سبب رئيسي لمخاطر الصعق والتماسّ الكهربائي".

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