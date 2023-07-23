انت الان تتابع "مزاجهم سيئ".. "لوكاشنكو": منعنا عناصر "فاغنر" من التوجه إلى بولندا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 11:58 صباحاً

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، اليوم (الأحد)، إبقاء عناصر مجموعة مرتزقة فاغنر في وسط البلاد. وقال "لوكاشنكو" خلال لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في سان بطرسبرغ: "إن عناصر فاغنر يطلبون الاتجاه غربًا، للذهاب في رحلة إلى وارسو، إلى جيشوف في بولندا"، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف: "لكن بالطبع، أنا أبقيهم في وسط بيلاروسيا، كما اتفقنا، ونحن نسيطر على ما يجري مع فاغنر. مزاجهم سيئ".

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