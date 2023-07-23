"كاف" يسحب قرعة بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2023-2024

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 23 يوليو 2023, 12:47 مساءً

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سحب قرعة كل من بطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم الجديد 2023-2024 بعد غد الثلاثاء في مقر الكاف بالعاصمة المصرية القاهرة. وأضاف "كاف" عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، الأحد: "يشارك 54 ناديًا من 42 اتحادًا عضوًا بالكاف في دوري أبطال إفريقيا بنسختها الجديدة، بينما يتنافس 52 ناديًا يمثلون 41 اتحادًا عضوًا، في كأس الكونفدرالية". وكان الأهلي المصري قد توّج باللقب الأخير لدوري أبطال إفريقيا، بينما توّج اتحاد العاصمة الجزائري بلقب الكونفدرالية.

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