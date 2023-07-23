انت الان تتابع تقارير.. هواتف iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max ستتوفر بأعداد محدودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كشف تقرير تم نشره مؤخراً عن أن شركة أبل تواجه صعوبات في تصنيع شاشات iPhone 15 Pro و‌iPhone 15 Pro‌ Max، الأمر الذي قد يؤدي إلى توفر عدد محدود من هذه الأجهزة عند إطلاقها الرسمي في شهر سبتمبر القادم.

ووفقاً للتقرير الذي أكد أن هواتف آيفون بإصدارها الجديد iPhone 15 Pro ستأتي بحواف إطار أصغر وأنحف من الإصدار الحالي iPhone 14 Pro، وهذا الانخفاض في حجم الإطار قد يكون السبب الرئيس في توفير عدد محدود من الأجهزة، حيث إن شركة أبل قامت بعملية تصنيع شاشات جديدة لتواكب هذا الانخفاض في حجم الإطار.

وأكدت التقارير أن شاشات شركة LG فشلت في اختبارات الموثوقية أثناء عملية دمج الشاشة في الغلاف المعدني، حيث تقوم أبل بتعديل تصميم شاشة LG حتى تتمكن من اجتياز الاختبارات، ولكن لا يزال لديها شاشات من شركة Samsung يمكنها استخدامها للتجميع.

وقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات في شاشات العرض من LG، فقد واجهت أبل مشكلة مماثلة مع زيادة حجم شاشة Apple Watch Series 7 في عام 2019، وتأخر هذا الجهاز لمدة شهر تقريبًا.